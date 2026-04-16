Batteria sovrasterzo sorpassi | lo stile di guida delle nuove F1 spiegato dai piloti

Le modifiche alle regole della Formula 1 hanno portato a cambiamenti significativi nel modo in cui i piloti affrontano le piste. Tra le novità più evidenti ci sono le strategie di gestione della batteria, il controllo del sovrasterzo e le tecniche di sorpasso. I piloti hanno condiviso come queste nuove dinamiche influenzino le loro performance, adattando il loro stile di guida alle nuove esigenze tecniche e regolamentari.

Le nuove e rivoluzionarie regole della F1 2026 hanno introdotto un mutamento radicale delle monoposto, ormai è cosa nota. In questi giorni, tecnici e uomini della Fia stanno lavorando a stretto contatto per intervenire su alcuni aspetti più critici evidenziatisi nelle prime tre gare della stagione, in particolare la gestione della ricarica, che ha regalato più azione in pista ma anche qualche critica, soprattutto da parte di quei piloti che in questi primi mesi hanno poco gradito l’adattamento richiesto da queste monoposto. E allora, in questo dibattito che evidentemente durerà ancora parecchio, sorge spontanea anche un’altra domanda: ma...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Batteria, sovrasterzo, sorpassi: lo stile di guida delle nuove F1 spiegato dai piloti Notizie correlate F1 2026: da 45 a 120 sorpassi, Coulthard difende le nuoveIl pilota britannico David Coulthard ha lanciato un appello alla pazienza nei confronti delle nuove norme introdotte nella stagione 2026 della... Più sorpassi a Montecarlo? La Fia: "Con le nuove regole F1 sarà possibile"È una delle novità più attese della nuova F1 edizione 2026, quella della rivoluzione regolamentare che promette di stravolgere i GP.