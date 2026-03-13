F1 2026 | da 45 a 120 sorpassi Coulthard difende le nuove

Nel 2026, la Formula 1 ha aumentato il numero di sorpassi da 45 a 120, portando a un cambiamento rilevante nelle dinamiche di gara. David Coulthard, ex pilota britannico, ha espresso pubblicamente un appello alla pazienza, affermando che i migliori piloti riusciranno ad adattarsi ai nuovi regolamenti e alle maggiori opportunità di sorpasso. La sua posizione mira a rassicurare gli appassionati sui futuri sviluppi della stagione.

Il pilota britannico David Coulthard ha lanciato un appello alla pazienza nei confronti delle nuove norme introdotte nella stagione 2026 della Formula 1, sostenendo che i migliori piloti si adatteranno ai cambiamenti. Durante una recente apparizione al Gran Premio d’Australia, l’ex campione del mondo ha affrontato direttamente le critiche mosse da alcuni tifosi riguardo alle modalità di sorpasso e alla gestione dell’energia. I dati raccolti dalla gara di Melbourne mostrano un aumento drastico dell’azione in pista, con il numero di sorpassi salito a 120 rispetto ai 45 registrati nell’edizione precedente del 2025. Questo incremento numerico suggerisce che le nuove regole tecniche stanno già producendo effetti misurabili sulla dinamica di gara, nonostante la reazione mista del pubblico presente nel paddock. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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