Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha annunciato che il difensore non sarà presente nella lista dei convocati per la partita contro il Cagliari. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La squadra si prepara alla sfida senza uno dei suoi difensori, mentre il tecnico ha condiviso alcune considerazioni sulla formazione e sulle assenze.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Alessandro Bastoni non è stato convocato per la Inter Cagliari. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalle parole di Cristian Chivu durante la consueta conferenza stampa pre-partita. Il tecnico, che sta guidando con grande polso la Beneamata verso il finale di stagione, ha spiegato i motivi dell’assenza del numero 95. Il giocatore avrebbe accusato ancora dolore alla caviglia infortunata poche settimane fa. Questo ha spinto lo staff medico e Chivu a optare per la via della prudenza. Le parole. COME STA BASTONI? SIA FISICAMENTE CHE MENTALMENTE – « La farei anche finita a parlare di Ale, si parla di lui da un mese a questa parte e non lo si fa elogiandolo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni non convocato! Il difensore salta il Cagliari: lo ha annunciato Chivu in conferenza

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