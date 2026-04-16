Bastoni Inter prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari | il Barcellona resta in agguato

L'Inter si prepara ad affrontare il Cagliari con alcune assenze importanti, tra cui quella di Bastoni, che sarà messo fuori gioco da Chivu. La squadra nerazzurra attraversa un periodo difficile, mentre il Barcellona si mantiene in agguato in classifica. La partita si avvicina, e le scelte dello staff tecnico puntano a superare questa fase complicata.

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