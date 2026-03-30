Dopo sette anni in nerazzurro, il difensore potrebbe lasciare l'Inter per trasferirsi al Barcellona. La trattativa sembra in fase avanzata e rappresenta un’opportunità importante per il calciatore. La possibilità di un trasferimento in uno dei club più prestigiosi d'Europa si presenta come un passo significativo nella sua carriera. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Un’occasione troppo grande per farsela scappare. E dopo sette anni il suo ciclo in nerazzurro può considerarlo concluso Non siamo amici né suoi consiglieri, ma a Bastoni una cosa vogliamo dirla lo stesso: vai al Barcellona. Non perdere questa grande occasione professionale, ma anche di vita. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it È il momento giusto per lasciare l’Inter, una squadra a fine ciclo e dal futuro incerto. Coi paletti fissati dalla proprietà statunitense, anzi canadese, sarà davvero un’impresa mantenerla competitiva per i massimi traguardi. Con riferimento all’Italia, perché per quanto riguarda la Champions servirebbe davvero un altro mezzo miracolo inzaghiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bastoni, vai al Barcellona: è il momento giusto per lasciare l’Inter

Articoli correlati

Bonucci: “Lasciare la Juventus per il Milan? In quel momento era giusto così. Senza quella decisione …”Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, oggi componente dello staff della Nazionale Italiana, è tornato sull'estate 2017, che lo vide...

Bastoni Inter, indizio social lo indirizza al Barcellona? Continua il corteggiamentoBastoni Inter, indizio social lo indirizza al Barcellona? Continua il corteggiamento Casemiro colpo a zero per l’Inter? Bomba dal Brasile e preciso...

Aggiornamenti e notizie su Bastoni vai al Barcellona è il momento...

Temi più discussi: Dalla Spagna sicuri: Bastoni ha detto sì al Barcellona; Bastoni, il Barcellona punta il difensore dell'Inter: servono 70 milioni di euro. Poi tutto su Vicario e Koné; MARCA – Bastoni ha detto sì al Barcellona! E l’Inter apre alla trattativa, le cifre; Dalla Spagna rilanciano: Bastoni al Barcellona, C'è il sì del difensore!, svelata anche la posizione dell'Inter e i 3 possibili nomi per sostituirlo.

Bastoni al Barcellona, nuovo annuncio dalla Spagna: adesso l’Inter trema davveroBastoni al Barcellona? Arriva un nuovo annuncio dalla Spagna che fa tremare l'Inter: cosa sta succedendo su questo fronte ... spaziointer.it

Bastoni vuole cambiare aria: ha detto sì al Barcellona (Marca)Il Barcellona vuole Bastoni: il difensore dell’Inter ha dato apertura, ma il prezzo resta alto e ci sono alternative. ilnapolista.it

Bastoni- Di Marco - Barella: Un aggettivo per il blocco Inter in Nazionale - facebook.com facebook

Bastoni, il Barcellona e l'interismo astratto L’editoriale della notte x.com