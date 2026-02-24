Bastoni all' Inter | rinnovo in bilico con il Barcellona in agguato

Il Barcellona valuta di acquistare Alessandro Bastoni, dopo che l'Inter ha deciso di rivedere il suo contratto. La società catalana ha mostrato interesse per il difensore italiano, considerandolo un rinforzo importante per la linea arretrata. Bastoni, che ha appena disputato una stagione positiva, potrebbe lasciare l'Inter se non arriveranno miglioramenti sul fronte contrattuale. La trattativa rimane aperta mentre i club discutono sui dettagli.

Il Barcellona sta valutando il profilo di Alessandro Bastoni come possibile rinforzo per la difesa, puntando su un centrale mancino capace di contribuire anche alla costruzione dal basso. La scelta rispecchia l'esigenza di aumentare solidità e leggere impostazioni dal reparto arretrato, senza però rinunciare alla compatibilità con i movimenti della linea difensiva. Il confronto tra costo e prospettive di rinnovo resta al centro dell'attenzione dello staff blaugrana, che analizza con attenzione diverse variabili prima di avanzare. Secondo fonti di mercato, Bastoni è valutato come profilo appetibile dai blaugrana per migliorare la retroguardia e dare man forte anche in fase di costruzione.

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniL’Inter si prepara a blindare Mkhitaryan, che sembra vicino a firmare il rinnovo del contratto.

Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni. Seguito un talento dalla BundesE’ un momento di grandi cambiamenti in casa Inter.

Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di MorettoBastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri per l’estate! Il punto di Matteo Moretto Il Barcellona segue Bastoni per il futuro. Secondo ... calcionews24.com

Il Barcellona tenta Bastoni: l'Inter tratta il rinnovoLe elezioni di casa Barcellona potrebbero dare il boost per l'assalto a Bastoni. L'Inter non vorrebbe perderlo. msn.com

