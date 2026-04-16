Bastoni e il Barcellona | accordo raggiunto col giocatore ora i blaugrana offrono 50 milioni e una contropartita Il nome

Il Barcellona ha raggiunto un'intesa con il difensore e si prepara a presentare una prima offerta all'Inter per il trasferimento. La proposta dei catalani include un versamento di 50 milioni di euro più una contropartita. La trattativa tra le due società è in corso, mentre il giocatore ha già dato il suo assenso all’operazione. Restano da definire i dettagli finali dell’accordo.

di Alberto Petrosilli Bastoni ha trovato l’accordo con il Barcellona: il club catalano pronto a presentare la prima offerta al club nerazzurro. L’ Inter deve fare i conti con il pressing asfissiante delle big europee sui propri gioielli. Alessandro Bastoni resta l’obiettivo numero uno del Barcellona, deciso a portare il centrale azzurro al Camp Nou nella prossima sessione estiva per farne il pilastro della difesa blaugrana. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Bastoni e il Barcellona: le ultime sull’affare. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto ai microfoni di Marca, i contatti tra il club catalano e l’entourage del difensore vanno avanti da mesi e avrebbero già prodotto un’intesa di massima sul contratto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni e il Barcellona: accordo raggiunto col giocatore, ora i blaugrana offrono 50 milioni e una contropartita. Il nome Bastoni al Barcellona 50 Milioni per un Sogno! #shorts Notizie correlate Bastoni Barcellona, l’Inter fissa il prezzo: spunta una contropartita per chiuderedi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona, la richiesta di Marotta resta alta: i blaugrana pronti a inserire una pedina di lusso per convincere la... Calciomercato Inter LIVE: si lavora per il rinnovo di Dimarco, il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dalla Spagna: Bastoni ansioso di andare al Barcellona, spinge ad aprire ufficialmente la trattativa; Prima vinco, poi forse saluto: tra Bastoni e l'Inter patto di ferro con vista Barcellona; Inter-Barcellona, primi contatti per Bastoni: si parla della struttura dell'operazione; Inter o Barcellona? Bastoni ha fatto una richiesta specifica ai suoi agenti per il futuro. Bastoni-Barcellona, scambio e bocciatura: Non vale la metà di…Il mercato dell'Inter ruota ancora intorno a Bastoni e all'affare col Barcellona. Desailly lo boccia: Non vale metà di Maldini ... interlive.it Inter, spunta già il piano per il post Bastoni: Ecco chi arriverà al suo postoL'Inter valuta il futuro di Bastoni tra interesse dei top club e possibili mosse di mercato: i nerazzurri studiano i nomi per il futuro. spaziointer.it Chivu si traveste da Mourinho: "Non sono fesso, nasce tutto da Inter-Juve. Bastoni lo lascio fuori" facebook Bastoni non convocato, Kean neanche. Chi scenderà in campo in questa 33ª giornata di Serie A x.com