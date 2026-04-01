Calciomercato Inter LIVE | si lavora per il rinnovo di Dimarco il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastoni
Sul calciomercato dell'Inter si concentrano le trattative in corso, con particolare attenzione al rinnovo di contratto di un difensore. Nel frattempo, un club estero ha presentato un'offerta con una contropartita tecnica per un altro giocatore. La redazione segue in tempo reale le indiscrezioni, gli incontri e gli accordi raggiunti in queste ore di mercato.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 31 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com
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