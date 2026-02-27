Speed skating Lorenzo Minari sfiora la top ten sui 1500 ai Mondiali Junior

Ai Mondiali junior di speed skating a Inzell, in Germania, si sono aperti i campionati con le gare sui 500 e 1500 metri. Nella prima giornata, gli atleti si sono sfidati nelle prove di velocità, con Lorenzo Minari che ha concluso la sua prova sui 1500 metri molto vicino alla top ten. Le competizioni continuano con le altre categorie e distanze in programma.

Alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, si aprono i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella prima giornata vengono assegnati i titoli sui 500 e sui 1500 sia per gli uomini che per le donne. L’Italia chiude con due piazzamenti a ridosso della top ten con Lorenzo Minari sui 1500 e con Edoardo Abis sui 500. Nei 500 femminili l’oro va alla kazaka Kristina Shumekova, che si impone in 38.48, andando a precedere la canadese Julia Snelgrove, d’argento in 38.78, a 0.30, e la polacca Wiktoria Dabrowska, di bronzo in 38.96, a 0.48. La migliore delle azzurrine è Eleonora Dal Santo, 32ma in 40.99, a 2.51. Nei 500 maschili il titolo va al teutonico Finn Sonnekalb, vittorioso in 35. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Speed skating, Lorenzo Minari sfiora la top ten sui 1500 ai Mondiali Junior Speed skating, Daniele Di Stefano sfiora la top 5 sui 1500 ad InzellNei 500 metri femminili record della pista della neerlandese Femke Kok, che abbassa a 36. Speed skating, Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei. Oro a KongshaugLa prima gara con azzurri protagonisti nella terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso...