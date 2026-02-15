B Interregionale | Oleggio sfiora l’impresa sconfitta all’ultimo secondo a Bergamo

L’Oleggio Magic Basket ha perso di pochi punti contro la BluOrobica Bergamo, a causa di un tiro decisivo all’ultimo secondo di Franco. La partita, giocata a Bergamo, si è conclusa con il punteggio di 64-61, lasciando i giocatori di Oleggio con il rammarico di aver sfiorato la vittoria fino all’ultimo istante.

Agonia a Bergamo: l’Oleggio Basket sfiora l’impresa, KO al buzzer beater. L’Oleggio Magic Basket è stata sconfitta 64-61 dalla BluOrobica Bergamo in un finale drammatico, deciso da un tiro allo scadere di Franco. La partita, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di B Interregionale, ha visto gli Squali cedere il passo dopo una prestazione che li aveva portati a dominare per lunghi tratti. La sconfitta, maturata domenica 15 febbraio 2026, rappresenta un duro colpo per le ambizioni di Oleggio nel campionato. Dominio iniziale e reazione bergamasca. L’Oleggio è partita a razzo, imponendo il proprio ritmo fin dai primi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

