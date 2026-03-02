Basket l’Italia vuole il bis contro la Gran Bretagna nelle Qualificazioni Mondiali

L’Italia di basket si prepara a sfidare la Gran Bretagna nelle Qualificazioni Mondiali, dopo aver vinto la partita precedente a Newcastle. La gara si giocherà a Livorno con il fischio d’inizio programmato per le 19. La squadra italiana cerca di ripetere la prestazione positiva e ottenere un altro risultato utile. L’incontro si svolgerà sul parquet del palazzetto locale.

Dopo la strepitosa prestazione di Newcastle, l’Italbasket prova a concedere il bis in quel di Livorno (palla a due ore 19.30). La squadra di Luca Banchi si ritrova nuovamente davanti la Gran Bretagna nel quarto impegno delle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Una sfida fondamentale in ottica qualificazione alla seconda fase, perchè con un nuovo successo gli azzurri metterebbero un seria ipoteca sul passaggio alla seconda fase, dove è importante portarsi dietro il maggior numero di punti. Dunque ogni partita conta ed è necessario fare sempre risultato. L’Italia ha offerto una prestazione scintillante venerdì scorso, vincendo addirittura di trentasei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

