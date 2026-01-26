Basket serie B | Riecco la Pielle Caserta è già alle spalle Turchetto | Le sconfitte non sono drammi e ogni vittoria è importante

La Pielle Basket ha conquistato una vittoria importante contro Jesi, con il punteggio di 79-66 al PalaMacchia. Dopo la sconfitta contro Caserta, la squadra ha dimostrato di saper reagire, rafforzando la propria posizione in serie B. Le parole di Turchetto sottolineano come ogni risultato, positivo o negativo, rappresenti un passo nel percorso di crescita della squadra.

Basket serie B | Pielle, Turchetto dopo la vittoria contro Pesaro: "Abbiamo un'identità difensiva che ci fa vincere certe partite"Dopo la vittoria contro Pesaro, Turchetto della Pielle Livorno sottolinea l'importanza dell'identità difensiva della squadra, che contribuisce ai risultati positivi.

Leggi anche: Basket, serie B | Pielle in volata con San Severo, Turchetto non si accontenta: "Vittoria pesante, ma dobbiamo essere più cinici"

