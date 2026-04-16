Basket Paperdi Juvecaserta da applausi | vittoria pesantissima contro la Virtus Roma

La Paperdi Juvecaserta ha ottenuto una vittoria importante contro la Virtus GVM Roma, con il punteggio di 84-81. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che si sono alternate in testa nel corso del match. La sfida si è decisa negli ultimi secondi, lasciando il pubblico presente molto coinvolto e emozionato. La vittoria ha rafforzato la posizione della squadra in classifica.

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta conquista una vittoria pesantissima superando la Virtus GVM Roma con il punteggio finale di 84-81, al termine di una sfida intensa e combattuta, condotta sempre in testa e decisa negli ultimi, palpitanti secondi. Il successo consente ai bianconeri di agganciare gli stessi capitolini e la Pielle Livorno in testa alla classifica della serie B nazionale. Davanti al pubblico delle grandi occasioni del PalaPiccolo, sold-out da giorni, i bianconeri mettono in campo carattere, qualità e lucidità nei momenti decisivi, riuscendo a piegare la capolista del campionato al termine di quaranta minuti ad altissima tensione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket, Paperdi Juvecaserta da applausi: vittoria pesantissima contro la Virtus Roma Notizie correlate “Paperdi Juvecaserta – Virtus GVM Roma”, divieto di vendita dei tagliandi per gli ospitiTempo di lettura: < 1 minutoLa Juvecaserta 2021 comunica che la Questura di Caserta ha notificato in data odierna il provvedimento adottato dal... Che impresa della Paperdi Juvecaserta: vittoria al fotofinish con Roma e vetta agganciataLa Paperdi Juvecaserta conquista una vittoria pesantissima superando la Virtus GVM Roma con il punteggio finale di 84-81, al termine di una sfida... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Paperdi Juvecaserta sbanca il palasport di Cisterna di Latina; BASKET | La Benacquista affronta la Paperdi JuveCaserta: un match chiave per la classifica; Che impresa della Paperdi Juvecaserta: vittoria al fotofinish con Roma e vetta agganciata; Paperdi Juvecaserta 2021 in vendita da domani i biglietti per la sfida alla Adamant Ferrara di domenica al PalaPiccolo. Che impresa della Paperdi Juvecaserta: vittoria al fotofinish con Roma e vetta agganciataUn successo che permette di agganciare gli stessi capitolini e la Pielle Livorno in testa alla classifica della serie B nazionale ... casertanews.it Serie B, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket perde 78 a 83 contro la Paperdi JuveCasertaUna gara combattuta e intensa al Palasport di Cisterna, dove la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha lottato fino all’ultimo possesso, arrendendosi alla Paperdi JuveCaserta (78-83) al termine di ... latinaquotidiano.it La prevendita della prossima sfida al PalaPiccolo Dalle ore 12.00 di domani Mercoledì 15 Aprile saranno disponibili i biglietti per: Paperdi Juvecaserta vs Ferrara Basket 2018 Domenica 19 Aprile ore 18:00 Acquista il tuo ticket su www.etes.it o nei punti vendit - facebook.com facebook