Basket Eurolega | dolorosa sconfitta per l’Olimpia Milano contro Dubai

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai, una sconfitta che pesa molto nella corsa ai playoff dell’Eurolega 2025-2026. La squadra italiana sperava di raccogliere punti preziosi, ma ha dovuto fare i conti con un avversario deciso a imporre il suo ritmo. In campo, i giocatori milanesi hanno faticato a trovare il ritmo giusto, lasciando spazio a Dubai di prendere il comando fin dai primi quarti. La sconfitta si aggiunge alla lunga serie negativa della squadra, che ora conta quattordici sconfitte in questa stagione europea.

Poteva essere un'ulteriore occasione per avvicinarsi alla zona play-in ma per l'Olimpia Milano arriva invece la quattordicesima sconfitta del percorso nell'Eurolega 2025-2026. Al Palalido, i meneghini sono stati nettamente battuti da Dubai Basketball con il punteggio di 78-96. Dopo un primo tempo equilibrato la squadra emiratina ha preso il largo e l'Olimpia non è riuscita mai a reagire. Ko doloroso per Milano che vede allontanarsi ancora di più la decima piazza della classifica. Top scorer del match Mfiondu Kabengele con 22 punti. Inizio lento delle due squadre prima della tripla di Guduric che vale il primo vantaggio meneghino.