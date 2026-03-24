LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 90-85 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sconfitta che sa di condanna

Nella partita di Eurolega, Monaco ha battuto Milano con il punteggio di 90-85. La sfida si è svolta in diretta streaming e si è conclusa con la sconfitta per la squadra italiana. L'incontro è stato seguito da un pubblico online, e si attende il prossimo impegno di Milano, che sarà un derby contro la Virtus.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie di averci seguito. Giovedì nuovo appuntamento per Milano e ci sarà il derby con la Virtus. Una sfida tra deluse. Elie Okobo è l’assoluto MVP del match con 16 punti e 13 assist, ma fondamentali anche i 17 di Alpha Diallo, che ha dominato il secondo tempo. A Milano non bastano i 18 punti di Shavon Shields e i 16 di Zach LeDay. FINISCE QUI! Milano si butta via nell’ultimo quarto, subendo un parziale di 27-12. Sconfitta che praticamente mette fine ai sogni europei della squadra di Poeta, visto che la zona Play-In resta sempre lontana ed ormai il Monaco è irraggiungibile, visto che è tre vittorie avanti e con lo scontro diretto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 90-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta che sa di condanna Articoli correlati LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AS Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima... Leggi anche: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 92-86, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta milanese che assottiglia le speranze Approfondimenti e contenuti su LIVE AS Monaco Olimpia Milano 90 85... Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; A Monaco, fondamentale avere il controllo del ritmo; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Bayern Monaco - Dubai Basketball Video correlati: Live Basket Aggiornamenti. LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 63-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: allungo milanese a fine 3° quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-75 Ricci ruba due punti dopo la palla a due. Furbata incredibile del capitano milanese. FINISCE IL TERZO ... oasport.it Monaco vs Olimpia Milano: diretta (77-80 con 3:55 da giocare, 4Q)4Q Live - Un lungo stop per l'instant replay a inizio quarto periodo. Alla fine è palla a due, e Ricci ne approfitta per segnare due punti. La partita è nelle ... pianetabasket.com LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligatorio vincere nel Principato - x.com L'Olimpia Milano si appresta a vivere due importanti partite di Eurolega. Domani scenderà in campo contro il Monaco, ecco le parole di Coach Peppe Poeta Foto credit: Olimpia Milano - facebook.com facebook