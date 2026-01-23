LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere cercano una vittoria per continuare a sognare i play off

Benvenuti alla diretta testuale di Virtus Bologna-Stella Rossa, partita valida per il ventiquattresimo turno della regular season di Eurolega 2026. Seguiremo in tempo reale l'andamento del match, con aggiornamenti e risultati, per offrire un resoconto chiaro e preciso di questa importante sfida. Rimanete con noi per tutte le novità e gli sviluppi sul match tra le V-nere e la Stella Rossa di Belgrado.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Virtus Bologna e Stella Rossa di Belgrado, valida come ventiquattresimo turno della regular season di Eurolega. Il match comincerà alle 20.30, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Stella Rossa di Belgrado, valido come ventiquattresimo turno di regular season di Eurolega. La partita, che si giocherà fra le mura amiche delle V-Nere della Virtus Arena, potrebbe rappresentare un’ultima speranza per i felsinei per cercare di rientrare nel gruppo play-in. 🔗 Leggi su Oasport.it

