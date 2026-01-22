basket la virtus bologna ospita la stella rossa in eurolega serve una vittoria contro una diretta concorrente per la post season

La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega per affrontare la Stella Rossa di Belgrado nella ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026. Dopo il match di mercoledì, i bolognesi giocano nuovamente tra le mura amiche domani alle 20:30. Una vittoria è fondamentale per mantenere vive le possibilità di qualificazione alla post-season, affrontando una concorrente diretta per il proseguimento della competizione.

Secondo impegno settimanale per la Virtus Bologna in Eurolega, che a 48 ore di distanza dal match di mercoledì sera torna in campo domani per affrontare tra le mura amiche – palla a due alle ore 20:30 – la Stella Rossa di Belgrado per la ventiquattresima giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere hanno lottato alla pari contro il Fenerbahce Istanbul uscendo sconfitte di solo cinque punti (80-85) nonostante un Carsen Edwards autore di 35 punti vicinissimo al suo career-high in Eurolega (36) e i 14 punti equamente divisi tra Derrick Alston Jr. e Matt Morgan, con gli azzurri Saliou Niang (6 punti e 7 rimbalzi) e Alessandro Pajola (4 punti e 5 assist) che hanno dato il loro contributo ma non è bastato contro la compagine del capitano tricolore Nicolò Melli. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-seasonBenvenuti alla diretta live di Stella Rossa-Virtus Bologna, match valido per la diciassettesima giornata di Eurolega 20252026.

