Basket la verità sul crac dell' Auxilium indebite compensazioni per 1,5 milioni di euro | Attività illecita senza scrupoli

Un'indagine ha portato alla luce un'attività illecita legata al crac di una società di pallacanestro, con indebite compensazioni per circa 1,5 milioni di euro. Fino al 2019, sono state adottate pratiche considerate fraudolente, svolte senza scrupoli e con modalità professionali, nel tentativo di far fronte alle difficoltà finanziarie dell'azienda. La vicenda si inserisce in un quadro di irregolarità che hanno portato al fallimento dell'impresa.

Era una “vasta attività illecita, condotta senza scrupoli e con modalità professionali”, quella messa in campo fino al 2019 per cercare di far sopravvivere l'Auxilium spa. L’obiettivo di far continuare a giocare in Serie A l’omonima storica squadra di basket non è mai stato raggiunto, visto che.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate “Criminali senza scrupoli”, lo Stato si riprende 205 milioni di euro dei fratelli Pellini per il disastro ambientale nella Terra dei FuochiLo Stato si è così riappropriato di quanto restituito due anni fa, per un vizio formale, agli imprenditori responsabili di uno dei peggiori disastri... Sismabonus, falsi crediti e indebite percezioni: processo bis sul 'tesoretto' dell'imprenditoreLa Cassazione ha disposto un nuovo giudizio sequestro del profitto illecito, beni e gioielli di Salvatore Capacchione finito nell'inchiesta delle... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Basket, la verità sul crac dell'Auxilium (indebite compensazioni per 1,5 milioni di euro): Attività illecita senza scrupoli; È arrivata l’ora della verità per la Nuova Pallacanestro Marsala; Pallacanestro Trieste sulle montagne russe: un piede nei playoff e il cuore in gola; Reggio Bic al centro della scena europea del basket in carrozzina, il PalaCalafiore ospita le Finali di Eurocup 2 · ilreggino.it. Alessandro Gassmann svela: Il dito medio sul campo da basket? La verità è un'altraAvevamo lasciato Alessandro Gassmann cacciato in malo modo da un arbitro al PalaDozza. Una scena che aveva scatenato un discreto chiacchericcio sui social. Che c'enta un attore del suo calibro sul ... corrieredellosport.it Sport - Legnano Basket dilaga contro Desio (87-63), ora le ultime due sfide per la corsa playoff - facebook.com facebook Basket Prezioso successo in gara 1 dei playout per il Cus #Cagliari, sbancata Moncalieri x.com