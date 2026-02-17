La Bsl San Lazzaro affronta il Peperoncino questa sera alle 21, dopo un weekend intenso per entrambe le squadre. La partita si gioca nel momento in cui le giocatrici sono ancora cariche delle emozioni delle ultime sfide, e il pubblico si prepara a riempire il palazzetto. La tensione cresce già nei giorni precedenti, con i tifosi che aspettano con ansia il derby.

Nemmeno il tempo di lasciarsi il weekend esaltante per Bsl San Lazzaro e sfortunato per il Peperoncino che è già tempo di tornare in campo. C’è aria di derby alla palestra Rodriguez di San Lazzaro di Savena dove, stasera alle 21, la Bsl di Mattia Gori reduce dalla vittoria 74-76 in casa di Puianello, ospita il Peperoncino Libertas che nel fine settimana è stato sconfitto in casa, 58-65 dal Magik Rosa Parma. Un derby importante anche dal punto di vista dei punti in palio con Bsl che cerca di scrollarsi quasi definitivamente di dosso la zona playout e il Peperoncino che cerca di risalire la china e riprendere la propria corsa con lo stesso obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket b femminile. La notte del derby. Alle 21 la Bsl ospita il Peperoncino

Inizia il girone di ritorno della Serie B femminile di basket, con Bsl San Lazzaro e Peperoncino Libertas impegnate in sfide cruciali per la salvezza.

Questa sera e domani le squadre di basket serie B donne di Bologna scendono in campo.

