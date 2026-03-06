Quando gioca l’Italia le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026 | orari avversarie tv streaming

L’Italia scende in campo per le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. La squadra partecipa al turno premondiale che si svolge a San Juan, Porto Rico. Le partite si svolgono in diverse date, con la trasmissione in diretta televisiva e streaming. Le avversarie italiane sono state annunciate, e il calendario delle gare è già definito.

Che il cammino cominci. L’Italia va a giocare il Premondiale, per quello che è un format di qualificazioni ai Mondiali di Germania del prossimo settembre, a San Juan, Porto Rico. Una località già nota in chiave azzurra, ma che stavolta promette di riportare a casa un migliore ricordo rispetto agli uomini nel 2024. Il gruppo, per undici dodicesimi, è lo stesso che ha affrontato gli Europei con tanto di bronzo, ma qui l’asticella diventa diversa. Non più elevata, non più bassa: semplicemente diversa, perché il tema di scontro diventa globale. Oltre al grande classico con la Spagna, infatti, ci sono gli USA che portano Caitlin Clark e Paige Bueckers, nonché la squadra di casa che ha un quintetto forte (ma i dubbi sulla panchina sono e restano tanti). 🔗 Leggi su Oasport.it

