Basket femminile la RMB Brixia sconfigge Battipaglia e si aggiudica gara-1 della finale playout

Nella finale playout della Serie A1 di basket femminile 2025-2026, la RMB Brixia ha vinto la prima partita contro Battipaglia. La gara si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra di casa, che ora si trova in vantaggio nella serie. La sfida si è disputata in un ambiente molto teso, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo in campo.

Il primo round della finale playout della Serie A1 di basket femminile 2025-2026 se lo aggiudica la RMB Brixia. Le bresciane, reduci dalla sconfitta in semifinale contro Sassari, si riscattano subito e trovano in casa il primo prezioso punto della serie battendo l ‘O.ME.P.S Battipaglia con il punteggio di 95-77. Prestazione convincente della RMB che si giocherà le chance di restare nella massima serie già nella gara-2 in programma domenica 12. MVP della serata Sofia Frustaci con 26 punti. Decisiva anche Anna Togliani con 25 punti e 46 da tre. Inizio di partita lento, le squadre sentono la tensione; dopo 2? Brixia conduce 5-2 grazie alla tripla di Tagliamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, la RMB Brixia sconfigge Battipaglia e si aggiudica gara-1 della finale playout Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Basket femminile, la Beretta Famila Schio si aggiudica gara-1 del derby di Eurolega contro la Reyer Venezia per i play-inLa Beretta Famila Schio fa saltare subito il fattore campo vincendo di misura contro una combattiva Umana Reyer Venezia per 66-68 nella gara-1 dei... Temi più discussi: Techfind Serie A1, playout - Sassari vince gara 3 e si salva. Brixia al secondo turno; Basket femminile: Venezia batte una Roseto da applausi in gara-1 di semifinale, Sassari salva; Techfind Serie A1, playout - Gara 3 decisiva tra Sassari e Brixia; Techfind Serie A1, playout - Al via il secondo turno tra Brixia e Battipaglia. Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Dopo le vittorie di Venezia e Roseto, anche la parte ... oasport.it Basket A1 femminile: Venezia sfida Derthona, Schio cerca la quattordicesima vittoriaLa Serie A1 femminile riprende con il quindicesimo turno. Nel match serale di domenica alle 20.45, la Reyer Venezia affronterà Derthona. La capolista Famila Wuber Schio, reduce da tredici vittorie e ... it.blastingnews.com UNO4. . Botta e risposta fra #LBF e #DinamoSassari Scontro a distanza fra la Lega Basket Femminile e la Dinamo Sassari: dopo la rinuncia della società sassarese a iscrivere la squadra femminile, la Lega ha diramato un comunicato di commento; comu - facebook.com facebook Basket femminile: botta e risposta tra Lega e presidente Sardara x.com