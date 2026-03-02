Due serate tra teatro e musica celtica con Mathilde a Morrigan’s Wake

Il Mama's Club ospita due serate, venerdì 6 e sabato 7 marzo, dedicate a uno spettacolo di teatro e musica celtica intitolato “Mathilde”. Durante le serate, il locale si trasforma in un palcoscenico dove si alternano performance teatrali e esibizioni di musica celtica. L’evento vede protagonisti artisti e musicisti che portano in scena un mix di emozioni e sonorità tradizionali.

Venerdì 6 e sabato 7 marzo, il Mama's Club si trasforma in un crocevia di emozioni crude e ritmi ancestrali. Si parte con "Mathilde" di Véronique Olmi, un duello verbale tra ferite del cuore, per chiudere con il concerto speciale dei Morrigan's Wake dedicato alle eroine delle ballate celtiche, in vista dell'8 marzo. Al centro della serata di venerdì, lo spettacolo "Mathilde" di Véronique Olmi, con la regia di Roberto Cajafa e interpretato da Cinzia Damassa e Mario Mantero. Prodotto da Roberto Cajafa Progetti per il Teatro, il lavoro esplora il rapporto tra piacere e disgusto, piacere e solitudine: il piacere si sposa con tutto, e per questo non ne abbiamo mai abbastanza.

