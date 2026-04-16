Un bambino di sette anni è morto dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio nel quartiere San Paolo di Bari. L’incidente si è verificato ieri sera, il 15 aprile, e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti della zona.

La tragedia nel quartiere San Paolo. Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato ieri sera (15 aprile) dal settimo piano della sua abitazione nel quartiere San Paolo di Bari. Il piccolo era caduto dal balcone dell’appartamento in via Leotta, una traversa di viale Europa, intorno alle 20:30. Le condizioni erano apparse subito gravissime. Il ricovero e i tentativi disperati dei medici. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, il bambino è arrivato in arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, sottoponendolo anche a un intervento chirurgico urgente. Nonostante gli sforzi, dopo ore di tentativi, è stata dichiarata la morte cerebrale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bari, non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni precipitato dal settimo piano: il dramma in pochi istanti

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