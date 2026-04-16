Un bambino di sette anni, affetto da autismo, è morto dopo essere precipitato da un piano alto di un edificio nel quartiere San Paolo di Bari. I medici hanno dichiarato il decesso dopo un disperato tentativo di salvataggio. Le fonti indicano piani diversi, tra il sesto, il settimo e l’ottavo livello dell’edificio. La dinamica dell’incidente sta ancora sendo oggetto di accertamenti.

È stato dichiarato morto dai medici il bambino di sette anni autistico precipitato dal settimo piano (secondo altre fonti il sesto, secondo altre l’ottavo) piano di un palazzo di Bari, quartiere San Paolo. I dottori hanno tentato un intervento di urgenza. Purtroppo tutto è stato vano. Notizia riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Carabinieri al lavoro per capire cosa di disgraziato sia accaduto. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari: morto il bambino di sette anni precipitato dal settimo piano Disperato tentativo di salvarlo, poi i medici ne hanno dichiarato il decesso

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