Non ce l’ha fatta Incidente spaventoso in Italia il dramma a soli 19 anni | terribile

In un incidente avvenuto ad Acquaviva delle Fonti, giovane di 19 anni ha perso la vita. L’incidente, avvenuto il 19 gennaio lungo la strada tra Acquaviva e Adelfia, ha causato il terzo decesso in questa tragica vicenda. La comunità si stringe nel dolore per una perdita così improvvisa e drammatica.

Tragedia ad Acquaviva delle Fonti, dove Jonathan Mastrovito, 19 anni, non ce l'ha fatta. È la terza vittima dell' incidente stradale avvenuto lo scorso 19 gennaio lungo la strada che collega Acquaviva ad Adelfia. Il giovane era rimasto gravemente ferito nello scontro tra tre auto e un autobus, ed era ricoverato presso l' ospedale Miulli, dove le sue condizioni erano rimaste critiche fino alla morte. Jonathan si unisce così a Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, 15 anni, che avevano perso la vita nell'impatto, rendendo la vicenda ancora più drammatica. Il terribile incidente aveva coinvolto diversi veicoli in un contesto ancora da chiarire, con testimoni che parlano di un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai giovani.

Incidente spaventoso in Italia, il dramma a soli 19 anni: terribile

Un incidente si è verificato questa mattina ad Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino, provocando la morte di un uomo.

