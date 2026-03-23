Padova, 23 marzo 2026. Tragedia in Veneto dove un operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova). Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri. La vittima, un senegalese residente a Padova, secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel tentativo di effettuare il rabbocco del fluido di un macchinario, è rimasta incastrata all'interno di un cilindro, morendo all'istante a causa delle lesioni riportate. Nell'incidente un collega di lavoro è rimasto ferito alla mano destra, nel disperato tentativo di prestare soccorso e liberare il ventiduenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio di 22 anni resta incastrato all’interno di un macchinario: morto all’istante. Inutile il disperato tentativo di salvarlo

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Operaio 22enne muore incastrato in un macchinario, ferito il collega che ha tentato di salvarloUn operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro (Padova).

Una selezione di notizie su Operaio di 22 anni resta incastrato...

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Tragico incidente sul lavoro nel padovano. Un giovanissimo operaio di 22 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario in un capannone. Stava tentando di effettuare il rabbocco di un fluido nella macchina. È deceduto all’istante per le lesio facebook

Piango ancora per un operaio senegalese di 22 anni morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro, nel padovano. Il ragazzo è rimasto incastrato in un macchinario mentre cercava di effettuare il rabbocco del fluido. x.com