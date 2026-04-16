Bari in Festa – Una domenica in città | laboratori interattivi giochi sensibilizzazione sui rischi di alcol e droghe

Domenica 19 aprile, nel parco Rossani, si svolge “Bari in Festa – Una domenica in città”. La manifestazione prevede laboratori interattivi, giochi e attività di sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di alcol e droghe. Durante l’evento, l’équipe del servizio Unità Mobile LGNET sarà presente a partire dalle 10, offrendo supporto e informazioni ai partecipanti. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in attività di prevenzione e sensibilizzazione.

In occasione di “Bari in Festa – Una domenica in città”, la manifestazione in programma domenica 19 aprile, l’équipe del servizio Unità Mobile LGNET sarà presente al parco Rossani, dalle ore 10.30 alle 16.30, con un’area dedicata ai più piccoli, con giochi e laboratori interattivi pensati per.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Festa Mondiale del Circo: artigianato, spettacoli, laboratori, giostre, raduno auto e giochi di legnoIl centro si riempirà di colori e creatività grazie alla presenza di artisti di strada, pronti a stupire il pubblico con performance e numeri... Leggi anche: Studenti a confronto coi carabinieri sui rischi legati ad alcol e bullismo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa di San Nicola 2026 a Bari: programma completo, eventi e tradizioni; Bari, centinaia di persone al Parco Gargasole: il Pic-nic senza plastica è festa della comunità; Inizia a Bari la primavera dello sport: Vivicittà, Deejay Ten, Race for the cure. Un mese di feste; Bari, Festa di San Nicola 2026: il programma civile e religioso e i percorsi delle processioni. Bari, una festa in piazza Cesare Battisti: è la Pasqua delle badanti georgianeGli ortodossi seguono un altro calendario, ma queste donne seguono il passo della città: «Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Imereti… tante realtà diverse, unite dalla stessa storia» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, centinaia di persone al Parco Gargasole: il «Pic-nic senza plastica» è festa della comunitàMusica, laboratori e partecipazione collettiva per una giornata dedicata a ambiente, inclusione e cura degli spazi pubblici ... lagazzettadelmezzogiorno.it BARI - Tutto pronto per la 9ª edizione: eventi, mostre e prove su strada nel segno della memoria e dell’innovazione facebook 9FL Week 8: Formigine, Trieste, Cagliari e Bari proveranno a rimanere imbattute.. #9FL2k26 #FIDAFGameday x.com