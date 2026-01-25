Giovedì mattina, presso l’Ipsia Milani di Fabriano, si è svolto un confronto tra 50 studenti e i carabinieri locali. L’incontro ha affrontato i temi dei rischi legati all’alcol, alle droghe e al bullismo, offrendo un’occasione di dialogo e sensibilizzazione sui comportamenti a rischio tra giovani e forze dell’ordine.

Alcol, droghe e bullismo. Sono alcuni dei temi al centro del dibattito durante la mattinata di confronto, giovedì, tra 50 studenti dell’Ipsia Milani di Fabriano e i carabinieri della locale Compagnia. È stato il Maggiore Carlo Mentuccia, accompagnato dal luogotenente carica speciale Giuseppe Alesci, a tornare per un giorno tra i banchi di scuola per analizzare assieme ai ragazzi temi "caldi" come il bullismo, la diffusione di nuove droghe e il consumo smodato di alcol nonché gli effetti devastanti che le dipendenze da sostanze nocive hanno sulla sicurezza stradale. Gli argomenti, trattati senza filtri nel corso dell’incontro, hanno consentito ai presenti di sviluppare una serie di riflessioni sulle ragioni profonde del disagio giovanile, che conducono spesso a comportamenti dannosi e pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti a confronto coi carabinieri sui rischi legati ad alcol e bullismo

