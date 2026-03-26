Alla Chiesa di San Francesco Grande si svolge una rappresentazione sacra intitolata “Compianto sul Cristo morto. Le luci del sabato”. La tradizione, che risale al Medioevo, si ripete durante il periodo pasquale e fa parte del patrimonio culturale e religioso locale. La scena si svolge all’interno dell’edificio sacro, coinvolgendo la comunità e richiamando pratiche storiche legate alla commemorazione della Passione di Cristo.

È una tradizione che affonda le radici nel Medioevo quella della Sacra rappresentazione nel periodo pasquale, e che è parte del patrimonio culturale, sia religioso che laico. Per la terza edizione, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale riscopre questa lunga tradizione e in collaborazione con il Centro Universitario Padovano propone alla città una Sacra rappresentazione per celebrare il tempo della Quaresima. Venerdì 27 marzo alla Chiesa di San Francesco Grande (via S.Francesco, 118, Padova) le allieve attrici e gli allievi attori dell’ATCG - Accademica Teatrale Carlo Goldoni propongono: Compianto sul Cristo morto, curato e diretto dalla regista Paola Bigatto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - “Compianto sul Cristo morto. Le luci del sabato”, la rappresentazione alla Chiesa di San Francesco Grande

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