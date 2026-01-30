Degrado al quartiere Libertà uomo sorpreso a urinare all' ingresso della chiesa del Redentore

Questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, un uomo è stato sorpreso mentre urinava all’ingresso della chiesa del Redentore. Le immagini, diffuse dal consigliere municipale Luca Bratta, mostrano ancora una volta il degrado che affligge questa zona della città. La scena ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono interventi più efficaci per ripulire e mettere in sicurezza le strade.

Sono immagini che hanno dell'incredibile quelle divulgate dal consigliere municipale Luca Bratta, che ancora una volta documentano episodi di degrado nel quartiere Libertà di Bari. Nel video pubblicato sulle proprie pagine social, infatti, si può vedere un uomo intento a urinare sul portone d'ingresso della chiesa del Redentore. Il fatto sarebbe avvenuto quando erano circa le ore 20 di ieri, giovedì 29 gennaio, "davanti a bambini e famiglie".

Un uomo di 55 anni è stato multato con una sanzione di 5.

Vandali hanno attaccato la chiesa dello Zen con colpi di arma da fuoco e petardi contro l’ingresso.

