Bari dice addio a Isa Pepe la signora della pasta al fo'

Da baritoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Famosa lo era diventata senza volerlo, grazie a un'intervista di tanti anni fa in cui, interpellata mentre faceva la spesa al mercato, si era messa a elencare il suo menu delle feste natalizie. Quel petardo scoppiato mentre parlava l'aveva interrotta improvvisamente, ma lei, dopo essersi bloccata.🔗 Leggi su Baritoday.it

Sinh's mother came to apologize to Bao, while Sinh decided to run away from home.

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