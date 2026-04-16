Bardo Thödol – L’antica tradizione spirituale tibetana
Il Bardo Thödol, chiamato anche Libro tibetano dei morti, è un testo antico che risale a diversi secoli fa. Si tratta di una guida che descrive il percorso che la coscienza compie dopo la morte, suddividendo il viaggio in varie fasi. Questo testo viene tradizionalmente utilizzato nelle pratiche funerarie tibetane e rappresenta una delle fonti più conosciute sulla visione della vita dopo la morte in quella cultura.
Cosa accade davvero dopo la morte? A questa domanda cerca di rispondere il Bardo Thödol, noto come Libro tibetano dei morti, una guida millenaria che descrive il viaggio della coscienza nelle fasi successive al trapasso. L’incontro propone un approfondimento su uno dei testi più significativi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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