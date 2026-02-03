A Marina di Massa, la Tordelleria Giusti festeggia sedici anni di storia. La gente del posto conosce bene i segreti di questa tradizione, che si tramanda tra le mani di chi prepara i tordelli con passione. Gli zii, i nonni, passano il mestiere ai più giovani, mantenendo vivo il sapore di una ricetta antica. Per molti, entrare in questa bottega significa assaporare molto più di un piatto: significa vivere un pezzo di cultura locale.

A Marina di Massa, l’arte dei tordelli non è solo una ricetta: è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione, un gesto che si apprende con le mani e si riconosce al primo morso. Così nasce la storia dell’Antica Tordelleria Giusti®, che celebra sedici anni di attività portando avanti una delle più autentiche eredità gastronomiche della città. In particolare, la storia della Tordelleria non comincia con un negozio o un laboratorio, ma in una cucina di casa, dove il profumo del ragù diventava colonna sonora di un’infanzia. Qui una nonna, una madre e infine una figlia hanno custodito gelosamente il sapere della pasta fatta a mano, senza misure scritte, regolando gli impasti “quanto basta”, fino a ottenere la farcia perfetta e il tordello con la tipica “gobba”, simbolo della tradizione massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antica Tordelleria Giusti, sedici anni di tradizione

