Settimana Santa 2026 a Benevento | Fede antica e Sindone digitale per un’esperienza spirituale innovativa

Il Comune di Benevento ha deciso di integrare la tradizione millenaria della Settimana Santa con la tecnologia digitale, creando un percorso innovativo per i visitatori. La causa è la volontà di rendere più coinvolgente e accessibile l’esperienza religiosa, grazie a una mostra sulla Sindone digitale e a proiezioni interattive lungo le vie della città. I partecipanti potranno scoprire dettagli storici e spirituali attraverso strumenti moderni, rendendo più vivace e partecipata questa ricorrenza. La città si prepara a sorprendere gli spettatori con un mix di fede e progresso.

Benevento: Fede Digitale e Tradizione si Incontrano nella Settimana Santa 2026. Benevento si prepara a una Settimana Santa 2026 che unisce l'antica devozione popolare con l'innovazione tecnologica. Una collaborazione tra l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l'Associazione Cristo morto e la SS.ma Vergine Addolorata offrirà alla comunità un percorso spirituale inedito, culminante nella tradizionale processione del Venerdì Santo, arricchita da un'esperienza immersiva nella Sindone di Torino. L'obiettivo è rinnovare il significato della Settimana Santa, aprendola a un pubblico più vasto e offrendo ai fedeli nuovi modi di vivere la propria fede. Benevento, Sindone immersiva e processione storica: nasce un nuovo percorso per la Settimana SantaUn percorso in due tappe, tra contemplazione e tradizione, accompagnerà la città di Benevento verso la Settimana Santa 2026. La Delegazione locale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemm ...