Barcellona furioso | dossier alla UEFA sugli errori arbitrali in Champions con Atletico Madrid e Inter

Il club di calcio di Barcellona ha presentato alla UEFA un dossier che raccoglie diversi episodi di decisioni arbitrali contestate durante l'andata dei quarti di finale di Champions League, con particolare attenzione alle partite contro Atletico Madrid e Inter. Nel documento sono elencati vari errori ritenuti favorevoli alle avversarie, con dettagli sui momenti chiave in cui si sono verificati i presunti torti arbitrali. La documentazione mira a far valere le proprie ragioni davanti all'organismo calcistico internazionale.