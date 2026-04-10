Barcellona chiede l’apertura di un’indagine alla UEFA per l’arbitraggio contro l’Atletico Madrid! Il comunicato ufficiale e i motivi del reclamo dei blaugrana

Il club ha diffuso un comunicato ufficiale in cui chiede alla UEFA di avviare un’indagine sull’arbitraggio durante la partita contro l’Atletico Madrid. Secondo i blaugrana, ci sarebbero state decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato, e il club ha motivato il proprio reclamo dettagliando gli episodi contestati. La richiesta è stata presentata ufficialmente e sarà ora valutata dall’ente competente.

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