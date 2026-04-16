banco bpm castagna e tononi rieletti ai vertici

Giovedì 16 aprile 2026, i soci di Banco Bpm si sono riuniti a Milano per approvare il rinnovo della governance. Durante l’assemblea, è stato confermato l’amministratore delegato Giuseppe Castagna e il presidente Massimo Tononi per un nuovo mandato. La decisione riguarda la direzione strategica della banca e la validità dei ruoli di vertice. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo agli altri membri del consiglio di amministrazione.

Giovedì 16 aprile 2026 i soci di Banco Bpm si sono riuniti a Milano per rinnovare la governance, confermando l’amministratore delegato Giuseppe Castagna e il presidente Massimo Tononi per un nuovo mandato. La lista del cda ha infatti ottenuto il 58,87 per cento dei voti, accaparrandosi 10 posti in Consiglio. Quattro sono andati ai francesi di Credit Agricole, che hanno ottenuto il 30,9 per cento delle preferenze, e uno ad Assogestioni, che ha registrato l’8 per cento. Dopo la notizia della riconferma dei vertici, il titolo di Banco Bom ha registrato un rialzo di quasi tre punti percentuali a Piazza Affari. Alla votazione era presente il 72,32 per cento del capitale.🔗 Leggi su Lettera43.it

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