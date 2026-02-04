Usavano droni per introdurre droga e telefoni nelle carceri sarde | arrestati tre foggiani
La Guardia di Finanza di Olbia ha arrestato tre uomini e una donna di Foggia. Sono accusati di aver creato un’associazione a delinquere che usava droni per far entrare droga, telefoni e altri oggetti nelle carceri sarde. Gli investigatori hanno smantellato il giro che, con voli clandestini, aggirava i controlli e forniva ai detenuti sostanze e dispositivi illegali.
Tre uomini e una donna sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Olbia. Sono accusati di essere i componenti di un'associazione a delinquere che, anche attraverso l'uso di droni, facevano entrare droga, cellulari e altro materiale per i detenuti all'interno delle carceri.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Olbia GuardiaDiFinanza
Droni, telefoni e droga nelle carceri di tutta Italia: al via il processo d’appello al “super clan”
Usavano droni per fare entrare droga e cellulari in carcere, arrestata anche una messinese
Due persone sono finite in manette ieri sera a Messina.
Ultime notizie su Olbia GuardiaDiFinanza
Droni per introdurre droga e cellulari nelle carceri sarde: quattro arresti a Olbia, tra loro anche una donna di MessinaSono accusati di far parte di un'associazione che, con droni sofisticati facevano arrivare ai detenuto le desiderata; il pm chiede la custodia in carcere ... lasicilia.it
Droni ricaricati con il laser: verso il “volo infinito” Ecco come funziona davvero Dimenticare gli atterraggi frequenti per cambiare batteria potrebbe diventare realtà grazie a una tecnologia chiamata power beaming: la trasmissione di energia a distanza tramite f - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.