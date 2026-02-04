Usavano droni per introdurre droga e telefoni nelle carceri sarde | arrestati tre foggiani

La Guardia di Finanza di Olbia ha arrestato tre uomini e una donna di Foggia. Sono accusati di aver creato un’associazione a delinquere che usava droni per far entrare droga, telefoni e altri oggetti nelle carceri sarde. Gli investigatori hanno smantellato il giro che, con voli clandestini, aggirava i controlli e forniva ai detenuti sostanze e dispositivi illegali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.