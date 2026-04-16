Il racconto oscilla tra la dimensione reale e quella immaginaria. Il protagonista si trasforma sdoppiandosi in un meraviglioso e fantastico travestimento che incarna l'espressione sia del maschile che del femminile e canta le prime canzoni di Patty Pravo. La diva nel suo immaginario rappresenta l'esaltazione della libertà, una libertà in bianco e nero Bambola – La strada di Nicolasarà alTeatro di Villa Lazzaronidal17al19 aprile.Gianni De Feoè il regista ed interprete dell’emozionante spettacolo diPaolo Vanacore, prodotto daFlorian Metateatro. Le musiche originali e gli arrangiamenti sono diAlessandro Panatteri, mentre le scene e i costumi diRoberto Rinaldi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bambola, la strada di Nicola al Teatro di Villa Lazzaroni dal 17 aprile

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