Prima vittima la verità | le stragi italiane al Teatro di Villa Lazzaroni

È stata presentata un’anteprima del film Prima vittima, la verità, che combina elementi di cinema, teatro e ricerca storica per raccontare le stragi italiane. Il film affronta questo tema coinvolgendo attori e registi, offrendo uno sguardo diretto su eventi ancora dibattuti. L’evento si è svolto in una location dedicata alla memoria delle vicende italiane legate a queste tragedie.

Cosa: Anteprima del film Prima vittima, la verità, un’opera che intreccia cinema, teatro e inchiesta storica sulle stragi italiane. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma; giovedì 26 marzo 2026 alle ore 19:30. Perché: Un’occasione unica per riflettere sulla memoria storica del Paese attraverso un linguaggio narrativo sperimentale e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il sipario del Teatro di Villa Lazzaroni si apre su una delle pagine più dense e drammatiche della storia recente italiana. Giovedì 26 marzo, la Capitale ospita l’anteprima nazionale di Prima vittima, la verità, un’opera cinematografica che si pone l’ambizioso obiettivo di ricucire lo strappo tra la memoria documentale e la coscienza collettiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Prima vittima, la verità: le stragi italiane al Teatro di Villa Lazzaroni Articoli correlati Danza al Teatro di Villa Lazzaroni: Carmen e le SorpreseCosa: Due appuntamenti di danza contemporanea con le compagnie Sinopia Dance Company e Uscite d’Emergenza. Petrolio: Ulderico Pesce torna al Teatro di Villa LazzaroniCosa: Lo spettacolo teatrale Petrolio, scritto, diretto e interpretato da Ulderico Pesce.