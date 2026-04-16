A Padova si è svolta una sessione del processo riguardante il sequestro di un bambino di cinque anni avvenuto il 5 ottobre 2021. Il bambino era stato preso dal padre e da altri tre parenti, e durante l’udienza la madre ha riferito che il padre aveva già compiuto azioni simili in Moldavia. La vicenda coinvolge anche questioni di affidamento e tutela dei minori.

PADOVA - Il processo per il bambino di 5 anni sequestrato dal padre insieme ad altri tre parenti, il 5 ottobre del 2021 a Padova, è stato caratterizzato ieri nel primo pomeriggio da un colpo di scena. I giudici del Tribunale collegiale hanno stralciato le posizioni del papà Bogdan Hristache, romeno di 34 anni difeso dall’avvocato Marco Destro, dello zio Luis Davis Hristache di 28 anni e del nonno Ardelean Hristache di 54 anni. Motivo, le difese hanno sollevato l’eccezione sulle mancate notifiche ai loro tre assistiti quindi ignari di essere imputati. La Corte ha così trasmesso gli atti al Gup e per i tre Hristache si dovrà ripartire dall’udienza preliminare.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino rapito dal papà e dai suoi parenti. La mamma in aula: «Lo aveva già fatto anche in Moldavia»

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