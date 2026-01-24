Un giovane di 14 anni insiste nel chiedere alcolici in un bar, comportandosi in modo molesto e pressante. Dopo aver ricevuto un richiamo da parte del barista, quest’ultimo lo invita ad andarsene. L’episodio ha generato tensioni con alcuni parenti del ragazzo, che hanno reagito in modo violento, culminando in un episodio di aggressione nei confronti del barista.

Un ragazzino di appena quattordici anni chiede insistentemente di bere alcolici, assume un comportamento pressante, diventa molesto e il barista lo redarguisce, cacciandolo dal suo bar. Il minore chiama i genitori, i quali vanno a prenderlo e lo riportano a casa. Poi, succede qualcosa di sorprendente. La vicenda, infatti, ha un seguito: i parenti del giovanissimo tornano nel locale e per vendetta pestano il titolare. È la storia che arriva da Bienno. I giustizieri, hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Breno, sono tre uomini, tutti zii dell’adolescente, nelle scorse ore rintracciati e denunciati per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo caccia dal bar. Barista picchiato dai parenti

Barista picchiato e rapinato. Ora a distanza di otto mesi arrestato il presunto autoreDopo otto mesi dall’aggressione avvenuta il primo aprile presso il Bir Bar di via Fratti, è stato arrestato il presunto autore dell’attacco a Giovanni Maggini, il titolare.

Leggi anche: Si cerca barista con esperienza per un bar di Chieti: come candidarsi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lo caccia dal bar. Barista picchiato dai parenti; Storia e vita (infinita) del Bar San Calisto a Roma; Scatta il giro di vite per disco e bar . Il prefetto: Controlli a tappeto nei locali che organizzano eventi; Scopre la truffa, lo affronta e lui fugge: arrestato al bar il finto maresciallo di Blevio.

Lo caccia dal bar. Barista picchiato dai parentiUn ragazzino di appena quattordici anni chiede insistentemente di bere alcolici, assume un comportamento pressante, diventa molesto e ... ilgiorno.it

Nuovo anno, nuova caccia al tesoro! Gli studenti e studentesse dell’Istituto Alberghiero di Istruzione Superiore Andrea Mantegna di Brescia hanno partecipato, lo scorso venerdì 9 gennaio, ad una caccia al tesoro nel loro Istituto. Gli alunni e alunne si s - facebook.com facebook