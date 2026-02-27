Svetlana la clandestina seriale che è salita senza biglietto sul volo dagli Usa a Milano | lo aveva già fatto
Svetlana Dali è stata trovata a bordo di un volo dagli Stati Uniti a Milano senza aver acquistato il biglietto. La donna aveva già compiuto un'azione simile nel 2024 su un volo verso Parigi e aveva tentato di imbarcarsi senza documenti su almeno altri due voli. Le autorità stanno indagando sui suoi spostamenti e sui tentativi di aggirare i controlli.
L’impresa di Svetlana Dali già definita clandestina seriale dopo aver fatto la stessa cosa nel 2024 su un volo verso Parigi e aver tentano di imbarcarsi su almeno altri due voli senza biglietto e documenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
