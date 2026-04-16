Lontano dalle scene da tantissimo tempo a causa della scomparsa della moglie, Moranis ha fatto il suo trionfale ritorno in pubblico alla CinemaCon dove è stato presentato il trailer del sequel Nel corso della CinemaCon di Las Vegas, c'è stato anche il tempo per il trailer del sequel di Balle spaziali, del quale è stato rivelato anche il titolo ufficiale. In un video pre-registrato, il regista Mel Brooks ha anticipato il filmato agli esercenti cinematografici, svelando che il film è intitolato Spaceballs: The New One. Il film vedrà anche il ritorno in scena di Rick Moranis nei panni di Lord Casco. L'attore è rimasto lontano da Hollywood negli ultimi 30 anni ed è riapparso in pubblico alla convention.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Balle Spaziali 2: il trailer segna il ritorno di Rick Moranis dopo 30 anni d'assenza

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Temi più discussi: Il sequel del cult comico anni ’80 è pronto a spiccare il volo: eroi e caos cosmico torneranno in questo giorno; Balle Spaziali 2 è realtà: Mel Brooks svela il titolo ufficiale e il ritorno (storico) di Rick Moranis; Spaceballs: The New One, il ritorno di Balle Spaziali tra follia galattica e nostalgia pura; Riceviamo e pubblichiamo. MISS BALLE SPAZIALI alias La Capasanta Cronaca di un governo all'insegna dell'arroganza.

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