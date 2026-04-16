Una possibile novità si profila nel cast di Ballando con le Stelle, con voci che parlano di un nuovo ingresso nella giuria. La notizia riguarda un cambiamento che sembrava essere già stato deciso, confermando l’intenzione di rinnovare gli elementi del programma. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sui nomi coinvolti o sui tempi di annunci. La conferma ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

La notizia è duplice. L’indiscrezione che vi stiamo per riportare, infatti, conferma una volontà che sembrava essere già nell’aria: rinnovare la giuria di Ballando con le Stelle. L’esistenza di un ventaglio di papabili indica che, con ogni probabilità, nell’autunno 2026 lo show di Milly Carlucci avrà nuovi innesti nel ‘corpo giudicante’. Giuseppe Cruciani è il primo candidato per la nuova giuria di Ballando con le Stelle. E noi vi sveliamo il ‘primo della lista’. Possiamo annunciarvi che Giuseppe Cruciani è tra le possibili new entry dello show del sabato sera autunnale di Rai 1. Ma armatevi di tutte le pinze necessarie perchè, come vuole una terribile ma ormai consolidata tradizione, le certezze non esistono più nemmeno a pochi giorni dalla messa in onda, figurarsi a cinque mesi di distanza.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle

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