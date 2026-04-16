Cruciani a Ballando con le Stelle: indiscrezione o suggestione?. Un nome che accende il dibattito, ma che al momento resta sospeso tra indiscrezione e smentita. Quello di Giuseppe Cruciani è finito nelle ultime ore al centro del possibile rinnovamento della giuria di Ballando con le Stelle, ma il quadro che emerge è tutt’altro che lineare. Da una parte c’è chi parla di un primo nome già sul tavolo per il futuro dello show di Milly Carlucci, dall’altra chi frena e invita alla cautela. Il risultato è un vero e proprio giallo televisivo, dove le versioni si sovrappongono senza combaciare. Due versioni opposte: cosa dicono le fonti. L’indiscrezione iniziale di Davide Maggio parla chiaro: Cruciani sarebbe tra i candidati principali per entrare nella giuria del programma del sabato sera di Rai 1.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ballando con le Stelle, la svolta Cruciani in giuria si tinge di giallo: cosa è successo

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Giuseppe Cruciani potrebbe entrare a far parte della giuria di “Ballando con le Stelle”. Fonte: Davide Maggio x.com