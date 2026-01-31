Giulia Salemi chiama Milly Carlucci | ‘Ballando con le stelle è il mio ultimo sogno da concorrente’

Giulia Salemi ha chiamato Milly Carlucci e ha detto che Ballando con le stelle sarà il suo ultimo sogno da concorrente. La conduttrice ha rivelato questa intenzione durante un'intervista a Tv Talk, spiegando che desidera partecipare al programma prima di passare ad altri progetti. Nel frattempo, Giulia si gode un periodo di grande attività, tra l’esperienza con Amadeus, il Red Carpet e Pechino Express.

Giulia Salemi a Tv Talk: tra Amadeus, Red Carpet e Pechino Express. Giulia Salemi vive un momento di piena espansione professionale. Ospite di Tv Talk nella puntata del 31 gennaio, la conduttrice italo-iraniana ha raccontato un presente densissimo: è spalla di Amadeus in The Cage, partecipa come concorrente a Red Carpet ed è pronta a diventare inviata “speciale” nella prossima edizione di Pechino Express. Un’agenda fitta, che segna il passaggio definitivo da influencer e volto social a protagonista della televisione mainstream. L’esperienza con Amadeus: “Un gigante della tv che mi lascia libertà”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giulia Salemi chiama Milly Carlucci: ‘Ballando con le stelle è il mio ultimo sogno da concorrente’ Approfondimenti su Giulia Salemi Giulia Salemi si candida per Ballando con le Stelle e lancia un appello a Milly Carlucci (VIDEO) Giulia Salemi annuncia ufficialmente la sua candidatura a Ballando con le Stelle. “Fratture scomposte”. Ballando con le stelle, pessima notizia per Milly Carlucci: fuori il concorrente top Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giulia Salemi I sogni di Giulia Salemi: da concorrente a Ballando con le Stelle alla conduzione di due programmi MediasetOspite della puntata odierna di TV Talk, Giulia Salemi si è candidata come concorrente per Ballando con le Stelle. Scherzosa l’influencer ha fatto un appello a Milly Carlucci. Sempre durante la ... novella2000.it Giulia Salemi confida: Scesa a compromessi per lavorare? Una volta chiamai mia madre piangendo perché ad un casting…L’influencer Giulia Salemi ha poi parlato di Chiara Ferragni, del Grande Fratello e di cosa non rifarebbe se tornasse ... isaechia.it "Disposta a tutto per il successo", queste le parole di Fabrizio Corona. Giulia Salemi però lo "smonta" così - facebook.com facebook Dalla cronaca più dolorosa alla responsabilità dei media: a Tv Talk il caso di Anguillara Sabazia e il tema della gogna mediatica. I 30 anni di Zelig, l’anno d’oro di Giulia Salemi e il racconto di Gomorra – Le Origini con Marco D’Amore. #TvTalk alle 15 su #Rai3 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.