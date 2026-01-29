Napoli si apre voragine a Bagnoli | stop ai tir diretti al cantiere dell' America' s Cup

Questa mattina una voragine si è aperta in via Bagnoli, nel cuore di Napoli. La voragine si trova al centro della carreggiata e ha causato il blocco totale del traffico. I camion che portano materiali al cantiere dell'America’s Cup sono stati fermati, creando disagi e rallentamenti nella zona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la strada e valutare i danni. Nessuno è rimasto ferito.

Una voragine si è aperta in via Bagnoli, a Napoli, al centro della carreggiata. Traffico bloccato, stop anche per i camion che sono diretti al cantiere dell'America's Cup e che trasportano massi e pietrisco. Sulla stessa strada nelle notti scorse cittadini e comitati mobilitati contro i lavori per l'organizzazione della manifestazione in programma a Napoli a partire dalla prossima estate con le regate preliminari avevano effettuato dei blocchi inibendo l'accesso dei tir ai cantieri. Le immagini sono state diffuse sui social da Diego Civitillo, ex presidente della X Municipalità che accusa: "Ecco cosa succede a fare transitare centinaia di mezzi pesanti su una strada urbana senza alcuna verifica".

