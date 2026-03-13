Trekking sull' Etna fino al rifugio di Monte Gemellaro

Un gruppo di escursionisti ha intrapreso un trekking sull'Etna fino al rifugio di Monte Gemellaro. L'escursione si è svolta a quota media, mentre la natura intorno si risvegliava con i primi segni di primavera. La passeggiata ha coinvolto appassionati di montagna che hanno attraversato paesaggi vulcanici e zone naturali in fase di rinascita. L’attività si è conclusa senza incidenti lungo il percorso.

Un’escursione sull'Etna rilassante a quota media, proprio nel momento in cui la natura inizia a risvegliarsi e nell’aria si sentono i primi segnali di primavera.Il paesaggio ci regalerà scorci spettacolari: una giornata da vivere lentamente, tra natura, condivisione e panorami che si aprono fino al mare. IL PERCORSO - Partiremo con una dolce salita attraverso un suggestivo bosco di pioppi e pini neri. Lungo il cammino osserveremo le tracce delle eruzioni che si sono susseguite dalla seconda metà dell’Ottocento: coni piroclastici, colate laviche e antichi canali di scorrimento. Tra queste, la colata del 1886, che arrivò fino a poche centinaia di metri dal paese di Nicolosi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Capodanno sull'Etna: trekking fino al rifugio GemellaroCosa fare a Capodanno? Inizia il nuovo anno con un’esperienza rigenerante nella natura. Etna: il rifugio delle giovani querce in trekking“Etna e Dintorni” propone un trekking sull’Etna alla scoperta di un bosco e di un simpatico nuovo rifugio, per domenica 22 marzo.