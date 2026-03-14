Maltempo sul Mandorlo in fiore l' appello di Miccichè | Venite comunque ad Agrigento lo spettacolo è garantito

Nonostante il maltempo abbia interessato la giornata finale del Mandorlo in fiore, un rappresentante invita comunque a partecipare ad Agrigento. Lo spettacolo si svolgerà, garantendo la presenza di visitatori e il proseguimento delle celebrazioni. L'appello è a non lasciarsi scoraggiare dalla pioggia e a vivere l’evento fino in fondo. La manifestazione si concluderà regolarmente, nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Il sindaco invita cittadini e visitatori a partecipare alla giornata conclusiva della 78esima edizione nonostante le condizioni meteo avverse: gli eventi trasferiti al Palacongressi Un invito a non rinunciare alla festa e a vivere comunque la giornata conclusiva del Mandorlo in fiore. È l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè dopo le modifiche al programma decise a causa delle previsioni meteo che indicano un'ondata di maltempo nella giornata di domenica 15 marzo. Il primo cittadino ha invitato cittadini, turisti e appassionati della manifestazione a vivere la città per assistere agli spettacoli della 78esima edizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore? Miccichè: “Difficile, abbiamo poco margine”Il sindaco frena sull’ipotesi di destinare un contributo finanziario alla popolazione in ginocchio dopo il passaggio del ciclone Harry. Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto EmpedocleNel fine settimana conclusivo della festa del Mandorlo in Fiore tornano i collegamenti turistici lungo la Ferrovia dei Templi tra Agrigento, la Valle... Contenuti e approfondimenti su Maltempo sul Mandorlo in fiore... Temi più discussi: Il maltempo rovina il finale della Sagra: annullate sfilata e cerimonia al Tempio della Concordia; Mandorlo in Fiore, rinviata di 24 ore per maltempo l’accensione del Tripode dell’Amicizia; Il saluto della città al Mandorlo in fiore: con la fiaccolata si chiudono le sfilate dei gruppi; Maltempo, è ancora allerta gialla: nuovo avviso della Protezione civile. Mandorlo in Fiore, maltempo annulla gran finale al Tempio della Concordia: Eventi di chiusura spostati al PalacongressiAnnullati a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei Bambini del Mondo e dei carretti siciliani in ... canicattiweb.com Mandorlo in Fiore, slitta a domani (per maltempo) l’accensione del Tripode dell’AmiciziaNiente da fare. Il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio ad Agrigento ha fatto slittare di 24 ore uno dei momenti più attesi del Mandorlo in Fiore: l’accensione del Tripode dell’Amicizia. La ceri ... grandangoloagrigento.it È il maltempo a impedire “incontri ravvicinati” con gli alieni. Non i temporali e nemmeno gli uragani che ci sconvolgono quaggiù sulla Terra, bensì le bufere nello spazio, che potrebbero essere il motivo per cui i messaggi inviati al nostro pianeta dagli extraterre - facebook.com facebook Allerta Meteo, INVERNO protagonista assoluto! Freddo, maltempo e neve: previsioni estreme per 10 giorni! MAPPE e DETTAGLI x.com